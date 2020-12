Omar Sy, carriera nata per caso quando ha accompagnato un amico in radio. Tre figli con la moglie Helen

27 dicembre 2020 a

Omar Sy è un attore francese dalle origini senegalesi e mauritiane, con la battuta sempre pronta e difatti è nato come comico. Dal 2007 è sposato con Helene. La coppia ha tre figli.

Omar, oggi 42 anni, non avrebbe mai pensato di intraprendere la carriera da attore, perché dato che la sua famiglia era molto numerosa avrebbe dovuto ben presto trovarsi un lavoro. Le porte per il successo si aprono da sole e per caso, quando accompagna un amico alla radio; non c’erano ospiti così gli chiedono di inventare un personaggio. Omar inventa così un calciatore di origini nigeriane, la sua verve comica viene fuori ed è molto apprezzata. Nel 2017 è nata in America la loro ultima bambina, prima femminuccia della casa.

