Il Cantante mascherato 2021, la quarta maschera che non ti aspetti: Milly Carlucci annuncia la Tigre azzurra | Video

Il Cantante mascherato 2021 esordirà il 29 gennaio su Rai1 e Milly Carlucci annuncia i nuovi personaggi del talent show che poi sono le nuove maschere, al ritmo di una al giorno. Questa è la volta della quarta maschera ed è davvero inattesa e originale. Si tratta della Tigre azzurra svelata come look, che sarà lo stesso che vedremo in studio, in un video della conduttrice e direttrice artistica, sull'account Twitter della trasmissione della rete ammiraglia della Rai. I commenti dei fan della trasmissione giunta alla sua seconda edizione sono di sorpresa. Chissà chi sarà il vip che si nasconderà dentro questa mascherà? Con la fantasia è già partita la caccia all'identità.

