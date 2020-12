Renzo Arbore: "Il vaccino? Sarò tra i primi". Frecciata contro i no vax: "Diffidare delle fake news"

27 dicembre 2020 a

La guerra tra pro vaccino e no vax non risparmia nemmeno il mondo dello spettacolo. Mentre Heather Parisi ha annunciato ufficialmente che non permetterà che le venga iniettato il farmaco, di altro avviso è Renzo Arbore che risponde senza alcuna esitazione a chi gli chiede cosa ne pensa della campagna.

Tra pro vaccino e no vax si annuncia una battaglia senza esclusione di colpo

Il vaccino contro il Covid? "Assolutamente sì. Io sono prontissimo. E all'agenzia Ansa spiega: "Da figlio di medico e da ottantenne che ha la saggezza per i problemi della salute, sarò tra i primi a fare il vaccino, quando toccherà a me". E non manca una frecciata ai no vax: "Bisogna fidarsi e diffidare delle fake news".

