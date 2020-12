Il Cantante mascherato 2021, Milly Carlucci svela la maschera del Lupo. Bufera social: "Il lupo con la pecorella". Chi può esserci dietro | Video

27 dicembre 2020 a

Milly Carlucci, conduttrice de Il Cantante Mascherato 2021 e direttrice artistica del talent show di Rai1 che è alla sua seconda edizione (il via è previsto per il 29 gennaio), ha svelato la terza maschera dopo quelle della Pecorella e della Giraffa. Si tratta del Lupo. Un annuncio arrivato sui canali social della trasmissione di cui proponiamo il video da Twitter con Milly Carlucci che mostra la foto della maschera. Si sono subito scatenati i commenti immaginando i vip che potrebbero esserci dietro. "La pecorella e il lupo nello stesso studio, che succede?" si legge in un commento e la fantasia sul nome dell'identità del lupo già via.

