Le previsioni dei tre segni zodiacali di terra per la giornata

27 dicembre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di lunedì 28 dicembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Qui di seguito le previsioni delle stelle per la giornata per i tre segni dello zodiaco di terra.

Oroscopo del Corriere di lunedì 28 dicembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci

TORO

Idee innovative ti frullano per la testa, anche se per comodità finisci sempre per cedere alla tentazione di continuare con le solite abitudini.

VERGINE

In cuor tuo non vedi l'ora che il 2021 ti dia l'opportunità di cambiare. Oggi sarai intento a sfornare la lista dei buoni propositi per l’anno prossimo.

CAPRICORNO

I misteri più intriganti sono quelli che restano tali. Vale anche per le persone. Il fascino risiede proprio nel nascondere una parte di se stessi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.