L'Eredità, il giovane ingegnere Francesco torna campione: ma alla Ghigliottina perde la Finale

Nuovo campione a L'Eredità, il quiz show di Rai1 in onda tutti i giorni dalle 18,45 condotto da Flavio Insinna. Si tratta di Francesco, il giovane ingegnere che peraltro si era portato a casa il titolo nella puntata di commiato televisivo da parte del super campione Massimo Cannoletta. In quella circostanza niente en plein alla Ghigliottina per colpa della parola Polvere.

L'Eredità, Massimo Cannoletta perde e saluta in lacrime. Il nuovo campione è Francesco: ma la Ghigliottina finisce in Polvere

E nel gioco finale non è andata meglio neanche stavolta, nella puntata di domenica 27 dicembre. Approdato alla Ghigliottina con un montepremi da 130.000 euro, dopo le parole Aperto, Effetto, Semi, Consumatore e Serata il suo bottino è sceso a 16.250. Ma il guizzo non è arrivato: per Francesco la soluzione era Battuta. Nulla da fare, Flavio Insinna ha rivelato la parola esatta come al solito dopo una spiegazione esaustiva: si trattava di Finale. L'Eredità torna lunedì 28 dicembre, sempre su Rai1 dalle 18,45.

