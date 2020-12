Diletta Leotta, scollatura sexy dalla sua Sicilia. Lei si sente "vulcanica": ma è virale il commento di un fan | Foto

27 dicembre 2020 a

a

a

Diletta Leotta sempre più virale sui social. La bella conduttrice Dazn, reduce dall'ospitata ad Affari tuoi viva gli sposi su Rai1 condotto da Carlo Conti, ha pubblicato uno scatto su Instagram, dove vanta oltre 7 milioni di followers. Uno scatto in cui appare in tenuta sportiva, con scollatura in bella vista, nella sua Sicilia.

"Vulcanica", ha scritto nella didascalia che accompagna l'immagine, che sin da subito ha fatto il pieno di like. Sotto, campeggia ironico il commento dalla pagina ufficiale di calciomercato.com: "Più che vulcanica, tettonica", è la scritta. E così sia l'immagine che lo stesso commento hanno mandato in delirio il web.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.