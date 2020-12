Il Cantante mascherato 2021, nuova maschera: c'è anche la Giraffa. Si apre la caccia al vip | Video

27 dicembre 2020 a

"Solo per voi un nuovo personaggio del Cantante Mascherato 2021 che è la Giraffa". L'annuncio arriva da Milly Carlucci che sui canali social della trasmissione che comincerà il 29 gennaio (prime time su Rai1 per cinque puntate), presenta una per una le maschere della seconda edizione. Saranno nove quest'anno (invece che otto) e la Giraffa è stata annunciata dalla conduttrice e direttrice artistica del talent show della rete ammiraglia Rai, nel giorno di Natale. Alla vigilia aveva invece presentato la Pecorella. Via alla fantasia per capire quale vip si potrebbe celare dietro la giraffa. Nel video Twitter ecco come sarà questa maschera.

