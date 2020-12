Il suono della voce, il lungo tour di Tosca nel mondo: da Algeri al Brasile

27 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 27 dicembre, Rai 1 dedica lo Speciale Tg1 al tour internazionale che portò Tosca da Algeri al Portogallo, passando per Tunisia, Brasile e Francia. Rai Cinema dalle ore 23.30 presenta il racconto di questa tournée che fu un lungo e intenso cammino senza frontiere intorno alla musica e alle parole, E che nel tempo si è arricchito di collaborazioni illustri: Cyrille Aimée, Maria Anadon, Lotfi Bouchnak, Aline Calixto, Alice Caymmi, Salim Dada, Mariene De Castro, Thiago Delegado, Evandro Dos Reis, Ivano Fossati, Ivan Lins, Awa Ly, Marisa Monte, Rogê, Vincent Segal, Luisa Sobral. Personaggi e artisti che Tosca ha conosciuto o ritrovato in questo viaggio, al termine del quale è nato il documentario “Il suono della voce”. In prima persona documenta per immagini un viaggio nato dal desiderio di contaminare la musica italiana con altre lingue.

