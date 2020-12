Flavio Insinna, prima di Adriana Riccio la storia finita con Mariagrazia Dragani a un passo dal matrimonio

27 dicembre 2020 a

Flavio Insinna è tra i personaggi più amati della televisione italiana, sia nel ruolo di conduttore televisivo che di attore. Insinna non è sposato e non ha figli ma è sentimentalmente legato ad Adriana Riccio, una donna che è stata una concorrente di Affari Tuoi, il programma dei pacchi su Rai1 condotto. La coppia si è conosciuta in quella occasione, quando Insinna era il conduttore della trasmissione.

Nel recente passato Flavio è stato fidanzato anche con la giornalista Mariagrazia Dragani, con la quale aveva addirittura annunciato il matrimonio. A sorpresa, con tanto di pubblicazioni affisse al Comune, le nozze sono state annullate. Sempre per quanto riguarda la vita privata di Insinna, è riuscito a superare pure un periodo di depressione.

