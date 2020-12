Elena Sofia Ricci, la figlia Emma con l'attore Pino Quartullo: a 12 anni gli abusi da un amico di famiglia

27 dicembre 2020 a

Elena Sofia Ricci è una delle attrici italiane più apprezzate sia dal pubblico che dalla critica. Per quanto riguarda la sua vita privata, si può dire che non sono mancati momenti turbolenti. Nel 1996, dalla relazione con Pino Quartullo, è nata la sua prima figlia Emma. La Ricci è attualmente sposata con il compositore Stefano Mainetti dal 20 ottobre 2003; da questo rapporto ha avuto una figlia di nome Maria. Per l'attrice anche un matrimonio finito con lo scrittore Luca Damiani.

Elena Sofia Ricci è Montalcini su Rai1 “Spero sia esempio per ragazzi”

Ha ricoperto più volte il ruolo di testimonial: nella campagna per la promozione della diagnosi precoce del tumore alla mammella, e prima ancora per Race for the cure, per Save the Children; per la campagna di sensibilizzazione Sos Congo e per la lotta contro il fumo. Ad inizio 2019 ha dichiarato di essere stata abusata a 12 anni da un amico di famiglia, al quale era stata affidata in una vacanza, e di non averne mai parlato per preservare la madre dal rimorso di averla inconsciamente consegnata nelle mani del suo carnefice. Alla morte della madre, ha confessato per la prima volta l'accaduto ospite di Bruno Vespa, Porta a porta.

