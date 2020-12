Massimo Cannoletta, dopo L'Eredità c'è Francesca Fialdini. Ospite da lei e complimenti social: "Raggio di sole"

27 dicembre 2020 a

a

a

Massimo Cannoletta e Francesca Fialdini. Il super campione de L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna, ha lasciato il gioco dopo 51 puntate e soprattutto 280.000 euro. Ora si gode la popolarità derivata dal successo nel programma. Domenica 27 dicembre sarà ospite della trasmissione condotta da Francesca Fialdini Da noi a ruota libera.

Non si tratta della prima volta, visto che Cannoletta era stato negli studi della bella conduttrice già ai tempi della sua partecipazione a L'Eredità, insieme a Flavio Insinna. In quella circostanza la Fialdini era stata molto naturale con il divulgatore culturale di Lecce, vestendo i panni della fan. Un atteggiamento che Cannoletta aveva molto apprezzare, tanto da pubblicare il giorno seguente in una storia di Instagram un messaggio dedicato a lei: "Avete mai incontrato un raggio di sole? Io sì", postando appunto la foto di Francesca Fialdini. E i social subito avevano sognato un flirt tra i due, in realtà alquanto improbabile, considerato che la conduttrice è da tempo fidanzata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.