Clementino, i flirt con Mariana Rodriguez e Adriana Peluso: poi la storia con Valeria Sammarco

27 dicembre 2020 a

a

a

Momento magico per Clementino, uno dei rapper più in voga del panorama nazionale. Il musicista napoletano ha da poco inciso il suo nuovo singolo Partenope. Della sua vita privata si conosce il passato burrascoso con la droga, un tunnel dal quale è riuscito a uscire soprattutto grazie alla sua famiglia: "Ho smesso perché un genitore mi ha pianto in faccia", ha spiegato in una vecchia intervista.

The Voice Senior, trionfo di Erminio Sinni del team di Loredana Bertè: battuti Elena Ferretti e Marco Guerzoni

Per quanto concerne i suoi amori, si parla di un flirt con la showgirl Mariana Rodriguez, conosciuta a Pechino Express. Poi con l'ex gieffina Adriana Peluso. Di lui si parla anche di una relazione con l'avvocatessa Valeria Sammarco. Attualmente però Clementino sarebbe single.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.