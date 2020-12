Maurizio Battista, due matrimoni falliti e tre figli: l'attuale compagna è Alessandra Moretti, più giovane di 30 anni

27 dicembre 2020 a

Maurizio Battista è un attore comico, nato nel 1957, ed è uno dei più amati sia per quanto riguarda la tv che il teatro. Battista ha avuto una vita privata piuttosto vivace. si è sposato due volte, e ha divorziato altrettante volte. Dal primo matrimonio sono nati i suoi due figli Federica e Simone, che oggi sono rispettivamente un’impiegata e un poliziotto. Con loro il rapporto a volte è stato difficile. Poche notizie sul secondo matrimonio, durante il quale ha conosciuto l'attuale compagna, l'attrice Alessandra Moretti, 30 anni più giovane di lui, con cui ha avuto la sua terza figlia, nel 2016, Anna, chiamata così in onore di sua madre.

Alessandra Moretti sul piccolo schermo è conosciuta anche per aver preso parte alla serie tv Provaci Ancora Prof e nel film di Gabriele Muccino Universitari. Spesso la donna è stata criticata per la sua relazione con Maurizio Battista e soprattutto per la notevole differenza di età. Nonostante la disapprovazione e anche dopo la crisi vissuta un anno dopo la nascita di Anna, la coppia è ora più innamorata che mai.

