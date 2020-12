Carlo Conti, dal padre mai conosciuto all'ex fidanzata Roberta Morise: poi il matrimonio e il figlio con Francesca Vaccaro

27 dicembre 2020 a

a

a

Carlo Conti è probabilmente il presentatore tv più autorevole del panorama nazionale. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposato con la costumista Francesca Vaccaro, dalla quale ha avuto un figlio, Matteo, nato nel 2014. Tra le sue ex anche Roberta Morise, ex valletta de L'Eredità, che ini una vecchia intervista raccontò questo aneddoto su come abbia saputo delle imminenti nozze di Conti con la sua attuale moglie: "Ho saputo delle nozze da un’amica comune che ha ricevuto l’invito. Mi è venuto spontaneo prendere il telefono. È vero che ti sposi con Francesca? Lui è stato vago: È vero che ne stiamo parlando, ci stiamo pensando. Ma se ci sono già gli inviti", il racconto.

Ascolti tv sabato 26 dicembre, trionfo di Affari tuoi viva gli sposi: sul podio anche Il Ciclone di Pieraccioni

Per quanto riguarda altri dettagli sulla vita privata di Carlo Conti, si sa che non ha mai conosciuto il padre, morto di cancro quando il conduttore aveva appena 18 mesi. Curioso anche un retroscena su come la madre Lolette lo abbia convinto di fatto a non fumare: "Mi fece provare una sigaretta lei, e disse: 'Sappi però che tuo padre è morto per questo'". Da lì non ha più fumato una sigaretta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.