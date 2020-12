Arisa, dalla foto contro il body shaming al nuovo amore Andrea Di Carlo: ancora un suo manager

27 dicembre 2020 a

Arisa è una delle cantanti più amate dal pubblico, anche per le sue esperienze televisivi a X Factor e Amici 20 e per le sue prese di posizione social sul body shaming. Tra le foto in questo senso che fecero maggiormente discutere, quella che la ritraeva in costume, in cui erano immortalati anche tutti i suoi difetti fisici.

Per quanto riguarda la sua vita privata, si sa che ha avuto due storie importanti: quella storica con Giuseppe Anastasi, autore di molti suoi brani, e poi quella con Lorenzo Zambelli, anche lui suo manager, con cui è durata circa nove anni. Adesso Arisa sarebbe legata con Andrea Di Carlo, agente di volti di spettacolo e autore televisivo, tra l'altro pure del talk di Rai1 Oggi è un altro giorno.

Per Arisa dunque di nuovo una relazione che è connubio sentimentale e professionale: è proprio Di Carlo infatti ad assistere la cantante nei suoi impegni lavorativi, compresa l'esperienza ad Amici. Per la cantante quindi un periodo d'oro sia dal punto di vista privato che lavorativo.

