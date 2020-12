Da noi a ruota libera, da Francesca Fialdini ci sono Carlo Conti, Arisa e Massimo Cannoletta de L'Eredità

27 dicembre 2020 a

Ultima puntata del 2020 di Da noi a ruota libera, in onda domenica 27 dicembre alle 17.20 su Rai1. Francesca Fialdini ospita Carlo Conti per un bilancio del 2020: i suoi programmi televisivi, i progetti personali, la difficile esperienza del Covid e il suo ritorno in tv con la nuova versione di Affari tuoi viva gli sposi.

Poi un’intervista alla cantautrice Arisa che parlerà del rapporto con il suo corpo e dei messaggi di body positivity lanciati sui social che tanto hanno fatto riflettere e discutere. A seguire, torna in studio l’attore comico Maurizio Lastrico per sorridere insieme in questi giorni di festa. Infine, il super campione Massimo Cannoletta che, dopo il suo sorprendente ritiro da L’Eredità, racconta la sua avventura. Nel corso della sua intervista anche una divertente incursione del padrone di casa del programma, Flavio Insinna.

