Roberto Bolle, il fidanzato è il designer di moda Daniel Lee: in passato il flirt con il chirurgo Antonio Spagnolo

27 dicembre 2020 a

Roberto Bolle è senza dubbio uno dei ballerini più importanti dell'attuale panorama internazionale. Ma si sa molto poco della sua vita privata, visto che Bolle è molto riservato e attento a non far diffondere immagini riguardanti la sua sfera personale. In passato avrebbe avuto un flirt con il chirurgo Antonio Spagnolo. Attualmente dovrebbe essere fidanzato con il designer di moda olandese Daniel Lee, anche se il ballerino - proprio per la sua riservatezza - non ha mai confermato nulla.

Video su questo argomento Roberto Bolle danza nel cartoon prodotto da MAD Entertainment TMNews

Per quanto concerne altre curiosità, Roberto Bolle nel 2019 è intervenuto su Instagram contro la conduttrice Lara Spencer che derideva il principino George in diretta tv per la sua scelta di fare un corso di danza. Inoltre sa che il suo corpo scolpito riscuote parecchi consensi e ne è onorato: "Fa piacere quando il pubblico ti fa capire il suo apprezzamento", ha sottolineato in una vecchia intervista a Vanity Fair.

