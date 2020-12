Ingrid Muccitelli, prima dell'amore con Masi la storia finita con Chiambretti: "Pensavo fosse lui quello giusto"

27 dicembre 2020 a

Ingrid Muccitelli è una conduttrice Rai molto apprezzata dal pubblico. Classe 1979, dal 2010 è legata sentimentalmente a Mauro Masi, 27 anni più grande di lei. La Muccitelli e l'ex direttore generale della Rai formano ormai una coppia consolidata e non ha mai nascosto l'intenzione di voler costruire una famiglia. Tuttavia non hanno avuto figli.

Per lei anche una storia d'amore finita dopo 7 anni con Piero Chiambretti: "A lungo ho creduto che fosse l’uomo giusto per me, con il quale avere un figlio e costruire una famiglia - ha sottolineato in una vecchia intervista -. Non ci sono riuscita, mi sbagliavo. Forse sono una rompiscatole incredibile".

