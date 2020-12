Il Covid non riesce a uccidere l'arte: Andrea Delogu e Stefano Massini dal teatro Sistina con i vip del palco

27 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 27 dicembre, su Rai 3 a partire dalle ore 21.20, la puntata di Ricomincio da RaiTre. Un programma per ricordare che nonostante il lockdown e le restrizioni a causa del Covid, l'arte è ancora viva. E' la terza puntata del programma dal Teatro Sistina di Roma. La conduzione è di Andrea Delogu e Stefano Massini. Come nelle altre precedenti puntate, numerosi ospiti, volti noti e amati del mondo dello spettacolo. Tra gli altri ci saranno Flavio Insinna, Elena Sofia Ricci, Fabrizio Gifuni, Gabriele Lavia, Roberto Bolle, Lella Costa, Lino Guanciale. Sono annunciate molte altre sorprese.

