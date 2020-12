Massimo Ranieri, la figlia Cristiana Calone: nata nel 1971 e riconosciuta soltanto quando lei aveva 24 anni

27 dicembre 2020 a

Massimo Ranieri, all'anagrafe Giovanni Calone, è uno degli artisti più poliedrici del panorama italiano. Cantante, attore e showman, è senza dubbio tra i più amati dal pubblico. Per quanto riguarda la vita privata, Massimo Ranieri, 69 anni, è stato sentimentalmente legato a Franca Sebastiani (deceduta il 27 maggio 2015). Un amore importante da cui, il 6 luglio del 1971, è nata la figlia Cristiana Calone. Quest'ultima è stata però riconosciuta soltanto nel 1995.

Tuttavia la ragazza non ha mai portato rancore verso il padre, nonostante l'assenza nei suoi primi anni di vita. Nel 2007 addirittura l'invito a sorpresa: "Voglio che tu venga ospite nella mia trasmissione". E in quella circostanza Massimo Ranieri la presentò ufficialmente in tv. Cristiana ha un figlio nato nel 2001, che dunque ha reso Massimo Ranieri anche nonno.

