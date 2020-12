Affari tuoi viva gli sposi, chi sono Stefano e Arianna di Brindisi: matrimonio da favola con 200 mila euro vinti su Rai1. Lei confessa in tv: gelosa di Diletta Leotta

26 dicembre 2020 a

a

a

Stefano e Arianna vengono da Brindisi e sono tornati in Puglia con 200 mila euro in gettoni d'oro più altri sei. Li hanno vinti nella prima puntata di Affari Tuoi viva gli sposi, il programma di Rai 1 in onda sabato 26 dicembre 2020. Con quei soldi compreranno una casa, il matrimonio è fissato per il il 6 settembre prossimo. La giovane coppia di promessi sposi, è giovane; entrambi lavorano con un contratto a tempo indeterminato. Hanno rischiato e hanno ottenuto nella trasmissione condotta da Carlo Conti con lacrime di gioia finali.

Affari tuoi viva gli sposi, coppia vince 200 mila euro. Lacrime e coraggio ai "pacchi" di Rai1. Esordio con maxi vincita per il programma di Carlo Conti

Anche qualche confessione intima in tv: Arianna ha detto di essere gelosa di Diletta Leotta (era fra i vip della trasmissione) e il ragazzo quando si è avvicinato alla conduttrice Dazn per aprire il pacco è diventato rosso in volto e precedentemente aveva ammesso la sua ammirazione verso Diletta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.