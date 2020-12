Affari tuoi viva gli sposi, coppia vince 200 mila euro. Lacrime e coraggio ai "pacchi" di Rai1. Esordio con maxi vincita per il programma di Carlo Conti

26 dicembre 2020 a

Affari tuoi viva gli sposi, prima puntata su Rai1. Esordio col botto per il programma condotto da Carlo Conti con super vincita. "In questo pacco o ci sono 200 mila euro o 75 mila euro", dice il conduttore all'ultimo atto dei pacchi. Ne restano solo due. La coppia di promessi sposi piange emozionata: ne ha appena rifiutati 75 mila e punta al colpo grosso. La coppia rifiuta successivamente anche una contro offerta di 120 mila euro e va a "vedere" cosa c'è nei due pacchi che rimangono. Gioca alto, rischia e quando si aprono, il verdetto dice 200 mila euro, più sei (sempre in gettoni d'oro). I ragazzi di Brindisi, Arianna e Stefano, si sposeranno il prossimo 6 settembre e hanno intenzione di comprare una casa con questa vittoria.

