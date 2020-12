Natalia Estrada, che fine ha fatto la protagonista de Il Ciclone: dalle storie d'amore vip alla gestione di un maneggio

26 dicembre 2020 a

Natalia Estrada è stata una delle protagonista della televisione degli anni Novanta. Come attrice - stasera in tv 26 dicembre 2020 va onda il film Il Ciclone - ma anche da ballerina e conduttrice in programmi di grande popolarità come Il gioco delle coppie, Festivalbar, Paperissima. Da diversi anni però ha cambiato vita e lavora nel mondo dell'equitazione. Sposata con Giorgio Mastrora, da cui ha avuto una figlia e si è separata nel 1998, ha poi avuto una lunga relazione con Paolo Berlusconi, fratello minore del più celebre Silvio.

Nel 2004 si ritira dalla vita pubblica (ultima apparizione nel 2006 nel film Olé) e conosce Andrea Mischianti suo attuale marito. Vivono nella zona di Asti e lavora nell’equitazione seguendo corsi, seminari e collaborando alla gestione di un maneggio. Ha fondato l’Italian Western Academy, un’associazione per la promozione dell’equitazione americana. Recentemente in un'intervista rilasciata alla rivista DiPiù ha raccontato di non avere "a casa la tv, non faccio vita mondana e vivo in campagna con cani e cavalli. Sono felice di questa scelta di vita". Nel frattempo Natalia Estrada, 48 anni, è anche diventata nonna.

