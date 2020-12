Virginia Bocelli, la figlia di Andrea è già una star: l'esibizione con il padre fa il giro del mondo

26 dicembre 2020 a

Si chiama Virginia e di cognome fa Bocelli. Ed è già una star. La figlia del famosissimo Andrea, 8 anni, si è esibita con il padre sulle note di "Hallelujah". L'occasione è stata lo spettacolare concerto di Natale del tenore "Believe in Christmas", trasmesso in streaming globale, che ha ottenuto oltre 70.000 accessi unici.

L'evento, tenutosi nel Teatro Regio di Parma, con la direzione artistica di Franco Dragone, è stato visto in oltre 100 paesi del mondo e ha comosso un po' tutti. Durante la serata Bocelli ha alternato l'esecuzione di alcuni brani contenuti nel suo ultimo album "Believe" con le più celebri canzoni di Natale. Ma il duetto con la figlia, nata dall’amore tra il tenore e Veronica Berti, la seconda moglie dell’artista toscano, è stato il momento più apprezzato

