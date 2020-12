26 dicembre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di domenica 27 dicembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per questi tre segni dello zodiaco d'acqua.

CANCRO

"Perdona e dimentica" non è un dogma su cui hai giurato, ma una possibilità da cogliere soltanto se lo vuoi davvero. Lavora sui tuoi problemi di fiducia.

SCORPIONE

L'intelligenza è il numero uno dei superpoteri e non c'è da stupirsi che tu non sia in grado di resistere al fascino di chi sa sempre empatizzare con gli altri.

PESCI

Un'altra giornata da trascorrere con la famiglia può diventare pesante. Se ti chiedi come farai ad essere te stesso, prova a evitare sguardi accusatori.

Oroscopo del Corriere di domenica 27 dicembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.