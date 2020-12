26 dicembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di domenica 27 dicembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Qui di seguito le previsioni delle stelle per la giornata per i tre segni dello zodiaco di terra.

TORO

Non c'è bisogno di vivere tutto come una sfida. Rilassati e capirai che la vita è più bella quando non c'è competizione e tutti lavorano per tutti.

VERGINE

Non c'è dubbio che tu abbia sperimentato mancanza e delusione, ma è tutto nel passato. Fa’ in modo che la negatività non invada il presente.

CAPRICORNO

Hai fatto la tua parte per far risplendere la tua luce sul mondo, ma stai esaurendo le tue riserve di energia. È il momento di fare rifornimento.

