7Cervelli, Okkupèto: la telefonata per richiede indietro i soldi per la palestra. Lo scherzo è cult

Un nuovo scherzo al telefono dei 7Cervelli nel corso del fortunato programma Okkupèto che va in onda il mercoledì alle ore 23.30 su Umbria Tv e in contemporanea sul nostro sito dove è in piattaforma.

Luca e Fabrizio, i 7Cervelli, chiamano per lo scherzo all'ignaro interlocutore che dovrebbe pagare secondo il fantomatico curatore 2.880 euro. Soldi calcolati fra quelli che deve dare lui e la moglie per coprire l'abbonamento in palestra dal 2016 ad oggi. La telefonata di Luca (che si spaccia per tal dottor Guarducci), provoca la reazione dall'altra parte del telefono fino a quando i 7Cervelli non si dichiarano.

