Affari tuoi viva gli sposi, stasera 26 dicembre 2020 prima puntata su Rai1 con Carlo Conti: come funziona il game show. Montepremi da 300 mila euro

26 dicembre 2020 a

a

a

Torna stasera uno dei programmi più amati di Rai1, andato in onda ininterrottamente dal 2003 al 2017. E ora torna con sette speciali in prima serata, a partire da oggi sabato 26 dicembre (dalle 20.35 alle 22.30), in una versione inedita. È ’Affari Tuoi' (Viva gli sposi!)’.

Alla conduzione di questo varietà, che avrà l’obiettivo di unire spettacolo, gioco, ospiti, momenti di divertimento e musica, ci sarà Carlo Conti. Ogni puntata avrà come protagonista una coppia vicina al matrimonio, alla quale Affari tuoi spera di offrire un aiuto importante alla realizzazione della nuova famiglia. In palio una ’lista di nozze' ricchissima, con un montepremi massimo di 300.000 euro.

Motore del game-show 20 pacchi presenti in studio (nella migliore tradizione del programma), che conterranno i premi. I due partner, dopo aver sorteggiato a inizio programma uno dei 20 Pacchi, inizieranno a scoprire uno alla volta il contenuto di tutti gli altri. Ad aprire fisicamente questi Pacchi saranno i ’Testimoni' 10 personaggi famosi che proporranno alla Coppia e al pubblico anche divertenti momenti di spettacolo e, perché no, consigli per il matrimonio. Ma i ’Promessi sposì dovranno vedersela con la figura misteriosa del ’Dottore' che, via telefono, proverà in tutti i modi, attraverso le sue offerte e i suoi stratagemmi, a mettere in difficoltà la coppia. Nel corso del varietà sarà presente anche il pacco ’Feeling’. Si tratta di una serie di domande sulla storia personale dei fidanzati, i loro gusti e le loro abitudini: se risponderanno nello stesso modo ai quesiti posti, mostrandosi davvero affiatati, avranno la possibilità di aggiudicarsi fino a 10.000 euro, che si aggiungeranno alla vincita finale. (

Il gioco si concluderà quando la coppia scoprirà il premio contenuto nel suo Pacco. In quel momento si comprenderà quanto l’intuito e la fortuna avranno aiutato i ’Promessi sposì a concretizzare il loro sogno nel modo migliore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.