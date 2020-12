Giorgia Pantini, una delle stelle di Matrimonio a prima vista 2020 lancia il challenge e posta la foto in costume che infiamma Instagram

26 dicembre 2020 a

Giorgia Pantini è stata una delle stelle di Matrimonio a prima vista 2020. Il docureality di Real Time che si è concluso con tutte e tre le coppie che sono scoppiate e pure l'altra (Sitara e Andrea) che era nata dopo la fine della trasmissione. Giorgia, ex moglie di Luca (all'inizio i due erano affiatatissimi) è diventata un personaggio social. Senza perdere la sua naturalezza, la ragazza romana è seguitissima su Instagram dove poco prima di Natale ha dato il via ad un challenge in ricordo dell'estate e si è mostrata in foto in costume: fisico mozzafiato e cascata di like e commenti dei fan.

"Non so voi ma io non posso aspettare che finisca l'inverno... In questo solstizio d'inverno voglio portare un pò di sole e salsedine. Vi propongo una challange... Postate una foto che vi ricordi l'estate... Per portare un po di calore a questo freddo e insolito natale!!", ha scritto Giorgia cominciando per prima con l'immagine in costume.

