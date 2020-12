Uomini e Donne, Silvia Raffaele incinta: in arrivo un maschietto, si chiamerà Lorenzo

26 dicembre 2020 a

Silvia Raffaele è incinta. L'ex corteggiatrice di “Uomini e donne”, la trasmissione del pomeriggio di Canale5, ha dato l’annuncio sul suo account Instagram. Ha condiviso una foto in cui, con indosso un maglione a tema natalizio, è abbracciata con il fidanzato Andrea La Mantia, calciatore dell'Empoli ed ex attaccante del Foligno.

Silvia nella didascalia della foto spiega di essere alla diciannovesima settimana di gravidanza, in attesa di un maschietto che chiamerà Lorenzo: “Sento la necessità e la gioia di condividere con voi una lieta notizia. Molto presto io e Andre saremo in tre. Inizia un nuovo capitolo della nostra vita insieme e non vediamo l’ora".

