Covid, Giorgia Palmas positiva: preoccupazione per figlia di tre mesi

Natale con il Covid per Giorgia Palmas. La showgirl con un post su Instagram ha annunciato di essere positiva al Coronavirus.

"A Natale è arrivata la doccia fredda prima della positività al Covid di Filippo (Magnini, ndr) e poi della mia positività. Al momento comunque stiamo bene, spero di continuare così... Fortunatamente le bimbe stanno bene, Sofia già da qualche giorno era via da casa per passare questo Natale con il suo papà e ieri è risultata negativa al tampone, la nostra piccola roccia Mia non ha alcun sintomo e sta benone... prego Dio che tutto prosegua bene, non chiedo altro" ha scritto Giorgia. La showgirl di origine sarda, 38 anni, è diventata mamma per la seconda volta lo scorso 25 settembre. Ora la battaglia al Covid insieme al compagno, il nuotatore Filippo Magnini.

