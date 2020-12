25 dicembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di sabato 26 dicembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco qui di seguito cosa dicono le stelle per la giornata per i tre segni dello zodiaco d'aria.

GEMELLI

Basta pensare in piccolo, almeno per oggi. Sei più preparato che mai a far brillare la tua luce sul tuo mondo, a partire dalla famiglia.

BILANCIA

Non c'è motivo di vivere sempre allo stesso modo e continuare a nasconderti: cogli l'opportunità di una giornata di festa per essere te stesso.

ACQUARIO

Ti sentirai in cima al mondo, tra elogi, riconoscimenti e ricompense per tutto il lavoro che hai svolto. Lascia che il tuo lato egoistico prevalga.

