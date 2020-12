25 dicembre 2020 a





Oroscopo del Corriere di sabato 26 dicembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito le previsioni delle stelle per la giornata per i tre segni dello zodiaco di terra.

TORO

Deve esserci qualcosa di più nella vita che portare a casa lo stipendio. È un giorno di festa, vivilo allontanando dalla mente le preoccupazioni.

VERGINE

Pronto a scrivere l'ennesima storia di successo? Hai bisogno di mantenere alta la considerazione che hanno di te in famiglia: oggi puoi riuscirci.

CAPRICORNO

Non sei in grado di risparmiare quanto vorresti e la cosa ti preoccupa. Oggi prenditi il tempo per pianificare come puoi far funzionare le tue finanze.

