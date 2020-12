25 dicembre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di sabato 26 dicembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Qui di seguito le previsioni per i tre segni dello zodiaco di fuoco per questa giornata.

ARIETE

In questo momento hai l'impressione di essere intrappolato, probabilmente a causa delle ultime vicissitudini in ambito familiare. Prova a rilassarti.

LEONE

Un'idea è semplicemente un'idea finché non la metti in pratica. Cosa richiede questa giornata: un maggior grado di innovazione e iniziativa.

SAGITTARIO

Disilluso dal mondo materiale, ti rivolgi verso l'interno per trovare conforto. Alcune cose non hanno più senso per te e va bene così...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.