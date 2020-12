25 dicembre 2020 a

Oroscopo del Corriere 25 dicembre 2020: le previsioni di Natale per Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco d'acqua per la giornata.

CANCRO

Non ti senti a tuo agio perché fai fatica a capire quello che sta accadendo intorno a te e sei consapevole di non poter recuperare ciò che hai perso.

SCORPIONE

Il cervello è come un muscolo che deve essere esercitato per svilupparsi, non si è mai sufficientemente esperti a risolvere questioni complicate.

PESCI

I bugiardi non sono le uniche persone su cui non si può fare affidamento. Ci sono anche quelli che vedono solo ciò che supporta le loro teorie.

