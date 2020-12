23 dicembre 2020 a

Oroscopo Corriere giovedì 24 dicembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco qui di seguito le previsioni delle stelle per questi tre segni dello zodiaco d'aria. Le previsioni.

GEMELLI

Porta stabilità alle tue emozioni oggi. Hai la tendenza a spingere le cose agli estremi, oscillando tra incredibili alti e bassi. Prendetevi delle pause.

BILANCIA

Sii consapevole del tempo e dei tuoi limiti fisici e mentali. Porta il tuo sogno sulla Terra e applica il realismo ai tuoi obiettivi di giornata.

ACQUARIO

La tua immaginazione potrebbe sfuggirti di mano. Se non guardi attentamente la realtà, potresti trovarti in grossi guai in seguito.

