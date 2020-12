Moda, Stella Tennant è morta a soli 50 anni: fece scandalo la sua magrezza. Quattro figli dal fotografo David Lasnet

23 dicembre 2020 a

Il mondo della moda dice addio alla top model scozzese Stella Tennant, ex volto di Chanel e musa di Karl Lagerfeld, celebrata per il fisico androgino e il volto dai lineamenti marcati: con il suo portamento aristocratico, unito a uno spirito ribelle, è stata una delle regine delle passerelle degli anni Novanta. Ha sfilato per i più grandi stilisti, da Versace a Alexander McQueen, per in campagne pubblicitarie di Calvin Klein, Jean Paul Gautier e Burberry ed è stata immortalata sulle copertine di Vogue e Harper’s Bazaar.

L’annuncio della morte è stato dato mercoledì 23 dicembre dalla sua famiglia: "È con grande tristezza che annunciamo la morte improvvisa di Stella Tennant". Le cause della morte non sono state ancora precisate. La Bbc ha precisato che un portavoce della polizia inglese ha escluso "circostanze sospette". intorno alla sua morte. Aveva compiuto 50 anni da pochi giorni, lo scorso 17 dicembre. Ha sposato nel 1999 il fotografo francese David Lasnet, al quale ha dato quattro figli: Marcel (1998), Cecily (2001), Jasmine (2003) ed Iris (2005).

