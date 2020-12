L'Eredità, finisce l'era di Massimo Cannoletta: ha vinto 280.000 euro. E con Flavio Insinna è nata un'amicizia

23 dicembre 2020 a

a

a

Il fatidico momento è arrivato. Massimo Cannoletta nella puntata di mercoledì 23 dicembre ha perso definitivamente il titolo di campione de L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni alle 18,45. Si è portato a casa la cifra non indifferente di 280.000 euro, frutto della grande preparazione e intuito da parte del divulgatore culturale di Lecce, che ha appassionato i suoi fan anche con frequenti post (appunto culturali) su twitter. Inevitabilmente la sua lunga partecipazione alla trasmissione ha dato vita a un grande rapporto che si è instaurato con lo stesso conduttore Flavio Insinna.

L'Eredità, Massimo Cannoletta perde e saluta in lacrime. Il nuovo campione è Francesco: ma la Ghigliottina finisce in Polvere

Proprio il saluto finale di Cannoletta nell'ultima puntata di mercoledì 23 (con la frase di commiato "Devo andare a fare il presepe" ndr) ha confermato queste sensazioni: le lacrime e la "voglia di abbracciarti al termine della pandemia" hanno rappresentato tutto l'affetto che il campione nutre per l'attore e presentatore. Entrambi si sono salutati commossi, un'avventura che non sarà solo televisiva. Dal quiz è nato un rapporto di sincera amicizia. Per Insinna non è certo una novità, visto che il buon Flavio ha una compagna, Adriana, conosciuta all'epoca di Affari tuoi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.