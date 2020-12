L'Eredità, Massimo Cannoletta perde e saluta in lacrime. Il nuovo campione è Francesco: ma la Ghigliottina finisce in Polvere

23 dicembre 2020 a

Colpo di scena a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni su Rai1. Il super campione Massimo Cannoletta ha perso il titolo cedendo al Triello contro l'ingegnere Francesco. Ma ulteriore sorpresa, il divulgatore di Lecce ha salutato tutti in lacrime, ringraziando ovviamente lo stesso conduttore Insinna e l'intero staff: "Grazie davvero, dedico questa mia partecipazione ai positivi al Covid che mi hanno scritto - ha spiegato commosso - per loro siamo stati un modo per alleggerire un po' la situazione. Non vedo l'ora che finiscano queste restrizioni Flavio, meriti da parte mia un bacio e un abbraccio". Insinna ha subito replicato: "E' solo un ciao, tranquillo. Ci riabbracceremo", ha detto. Cannoletta si è portato a casa la somma di 280.000 euro.

Al suo posto appunto il nuovo campione è il giovane ingegnere Francesco, che tuttavia non è riuscito a completare l'exploit alla Ghigliottina. Arrivato al gioco finale con un montepremi di 250.000 euro, dopo le parole Sacro, Papale, Cavallo, Stelle, Neve è sceso a 31.250. Ma la soluzione da lui prospettata non era quella esatta. Francesco ha optato per Polvere, ma la parola giusta era Manto. Il nuovo campione tuttavia si ripresenterà sempre su Rai1 giovedì 24 dicembre, dalle 18,45.

