Massimo Cannoletta, il campione de L'Eredità sente il rumore dei nemici? Post su twitter: "L'invidia è veleno" | Foto

Massimo Cannoletta non conosce rivali a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni dalle 18,45. Il super campione infatti si è già aggiudicato 280.000 euro e ha conquistato il pubblico anche per le sue conoscenze, che diffonde puntualmente pure su twitter. Insomma, il divulgatore culturale di Lecce va avanti sia in tv che sui social.

E così ha pubblicato proprio su twitter un post in cui il tema è l'invidia. Si tratta di una foto, raffigurante la Circe invidiosa di J.W. Waterhouse. "Glauco chiede aiuto a Circe per ottenere l'amore della bella Scilla, ma la maga si invaghisce di lui e, invece di aiutarlo, avvelena le acque in cui la ragazza si bagna e la trasforma in un terribile mostro marino. L'invidia è veleno verde", il contenuto del tweet. Cannoletta sempre più protagonista. Chissà se il post sull'invidia sia una frecciata a qualche primo hater.

