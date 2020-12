Sara Croce, la Bonas di Bonolis festeggia gli 800.000 follower: scatti in bikini e con lato b in mostra | Foto

23 dicembre 2020 a

a

a

Continua l'ascesa social e professionale per Sara Croce, la modella nota come Bonas di Avanti un altro, il quiz show di Paolo Bonolis. Sara Croce ha infatti da poco festeggiato il traguardo degli 800.000 follower su Instagram, già peraltro diventati 805.000 in pochi giorni.

"800k.. solo un anno e mezzo fa eravate in 20k e oggi mi seguite in così tanti! Anche se non ve lo dico spesso siete la mia forza! Grazie che mi seguite tutti i giorni", ha scritto la modella, che poi ha dedicato ai suoi fan scatti davvero hot, con curve e lato b in bella evidenza.

Sara Croce è stata al centro della cronaca anche per via della battaglia legale che la vede contro il suo ex fidanzato, il magnate iraniano Hormoz Vasfi, che le ha intentato una causa milionaria: "E' stata con me solo per scroccare viaggi e regali di lusso", il succo della richiesta danni.

Intanto la Bonas ha regalato altri scatti ad alto tasso di sensualità, facendo gli auguri di Natale a tutti i suoi fan.

