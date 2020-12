Cesare Bocci, la moglie è Daniela Spada. L'ictus dopo il parto: "Vedeva la figlia Mia e non la riconosceva"

23 dicembre 2020 a

Cesare Bocci è uno degli attori più apprezzati dal pubblico italiano, soprattutto per la sua presenza nel cast de Il Commissario Montalbano nel ruolo di Mimì Augello. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 1993 è legato sentimentalmente alla cuoca Daniela Spada e dalla loro storia d’amore è nata la figlia Mia, nel 2000. Daniela è stata colpita da un ictus post parto, appena una settimana dopo la nascita della loro figlia. La donna aveva 36 anni ed era fidanzata con Cesare da otto.

Il suo dramma, purtroppo, non è stato solo a livello fisico perché ha dovuto recuperare il rapporto con la figlia. "Lei non sapeva neanche di essere mamma, vedeva le foto di Mia e non la riconosceva - ha ammesso Cesare Bocci in una vecchia intervista -. Per due anni, non ha potuto curarla. La bambina non la riconosceva, perché era cresciuta con me e con la tata. Abbiamo dovuto rivolgerci a degli psichiatri".

