Grande Fratello Vip 5, ancora scintille tra Stefania e Samantha. E la Orlando ne ha anche per Sonia Lorenzini | Video

Stefania Orlando grande protagonista nella casa del Grande Fratello Vip 5. La conduttrice Rai si sta prendendo sempre più la scena, soprattutto dopo lo scontro con Samantha De Grenet, per colpa di un banale litigio in cucina. Ora faticosamente pare tutto ricomposto, e così è andato in scena una sorta di pranzo di riconciliazione.

"Questa è la verza della pace - ha spiegato servendo proprio la rivale - ovviamente ho messo il veleno sotto", ha aggiunto con un pizzico di malizia. Insomma, la tregua è più che mai "armata". Intanto un aereo volato sopra la casa ha causato una sorta di equivoco tra la stessa Orlando e Sonia Lorenzini. L'aereo trascinava uno striscione con su scritto: "S.O. vali più di ciò che pensi. Le Viperelle". La Lorenzini pensava fosse dedicato a lei, ma Stefania ha provveduto a gelarla con l'aiuto della gente al di fuori della casa, che ha urlato il suo nome.

E Sonia Lorenzini ha esclamato sconsolata: "No, ma che peccato", scatenando un senso di soddisfazione enorme alla Orlando.

