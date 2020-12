Flavio Briatore, prime parole sul sosia in Rolls Royce e sulla Gregoraci: "Scritte tante ca***te e cattiverie"

23 dicembre 2020 a

Flavio Briatore attacca senza mezzi termini il Corriere della Sera, fotografando la vicenda della famigerata Rolls Royce parcheggiata a Milano che aveva mandato in tilt il traffico come "Il declino dell’Italia in una notizia". L'imprenditore ha dichiarato di aver smentito invano la cosa, diffusa dal quotidiano con enfasi. Fino a che il "sosia" di Briatore, il gallerista umbro Luigi Proietti, ha accertato la verità. "A nulla sono valse le mie smentite, la spiegazione che non era la mia, che io non guido da vent’anni e passa una automobile. Che non ero lì. Niente", si è lamentato il manager su Instagram.

Il sosia di Flavio Briatore è l'umbro Luigi Proietti, figlio del noto pittore Norberto

In una intervista a Libero, Briatore ha parlato pure del suo rapporto con l'ex moglie Elisabetta Gregoraci, protagonista in questi ultimi mesi del Grande Fratello Vip 5. "Se c’è qualcosa di vero in quella storia del contratto post matrimonio con lei? No, non esiste nessun contratto - ha spiegato -. Su me ed Elisabetta sono state scritte e dette tante ca***te e cattiverie". Nessuna conferma né smentita su un possibile ritorno di fiamma: "Ora tra me e lei c’è un rapporto di affetto e dobbiamo solo lavorare insieme per il bene di nostro figlio - ha affermato -. Sono contento che lei sia uscita dalla casa del Grande Fratello e lo abbia fatto per passare le vacanze con Nathan, da grande mamma qual è".

