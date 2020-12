Mario Monicelli, la figlia avuta a 79 anni e il suicidio a 95: "Non finirò in ospedale coi parenti che mi portano la minestrina"

23 dicembre 2020 a

Mario Monicelli è stato uno dei registi italiani più apprezzati e amati dal pubblico. Le sue opere hanno fatto la storia del cinema italiano. Da Amici miei a I soliti ignoti a La Grande Guerra, Monicelli è stato un gigante nel panorama nazionale. Nacque il 16 maggio 1915 a Roma, restando nella capitale fino al termine delle elementari per poi spostarsi con la famiglia a Viareggio. Per quanto riguarda la vita sentimentale, per il regista è sempre venuta dopo il suo amore per il cinema. Negli anni ’60 ufficializzò la sua relazione con Antonella Salerni, che diventò poi sua moglie e madre delle due figlie Ottavia e Martina.

Dopo il divorzio, nel 1978 incontrò Chiara Rapaccini, appena maggiorenne, con cui restò per oltre 30 anni. Dal secondo matrimonio è nata la figlia Rosa, quando il regista aveva 79 anni. Il regista, malato di cancro alla prostata, si tolse la vita la sera del 29 novembre 2010, all’età di 95 anni, buttandosi dal balcone della sua stanza d'ospedale a Roma dove era ricoverato. "Non finirò in un letto d'ospedale coi parenti che mi portano la minestrina", aveva dichiarato poco tempo prima.

