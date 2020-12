Matteo Renzi a L'aria che Tira dopo la vittoria della Fiorentina: "Già non stavo simpatico a 13 milioni di juventini, immaginate adesso"

23 dicembre 2020 a

Matteo Renzi si è presentato con un sorriso smagliante durante la puntata di L'Aria che Tira in onda il 23 dicembre su La 7. "Ma non rido per motivi politici", ha specificato il leader di Italia Viva facendo riferimento alla vittoria della Fiorentina in casa della Juventus. "Erano 12 anni che non vincevamo a Torino, ci sono problemi più grandi, ma ci sono anche 13 milioni di juventini ai quali già non sto simpatico e si immagini adesso", ha detto sorridendo a Myrta Merlino.

"Mi faccia dare un abbraccio a Prandelli che se lo è meritato, poi dicevo che Marattin va recuperato a Chi l'ha Visto? che dopo la partita di ieri sera è sparito insieme alla componente juventina di Italia Viva", ha concluso ridendo

