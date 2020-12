Nino Frassica, la seconda moglie è Barbara Exignotis: ex attrice porno, ha 25 anni in meno di lui

23 dicembre 2020 a

Nino Frassica ha da poco compiuto 70 anni ed è senza dubbio uno degli attori più amati dal pubblico, sin dagli inizi della carriera con Renzo Arbore ai tempi di Quelli della notte. Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo il matrimonio fallito con la collega Daniela Conti, si è sposato in seconde nozze con Barbara Exignotis.

La donna - 25 anni in meno dell'attore siciliano - è un’ ex attrice che ha lavorato nel mondo del porno con lo pseudonimo di Blondie, poi ha scelto di dedicarsi al teatro. Nino Frassica ha sposato Barbara Exignotis nel 2018, con una cerimonia semplice celebrata presso il Municipio di Roma alla presenza di pochi amici e di Valentina, la figlia, ai tempi 17enne, avuta dalla Exignotis da un’altra relazione. La coppia prima di sposarsi ha convissuto per 10 anni. Frassica e la Exignotis vivino con la figlia della donna a Roma, in una bellissima casa.



