Benedetta Rossi, pausa dalla cucina: "Basta pensare al lavoro, voglio stare con mio marito"

Benedetta Rossi si prende una pausa. La popolarissima food blogger, diventata famosa con il programma tv "Fatto in casa da Benedetta", che conta 3,5 milioni di followers su Instagram, ha deciso di fermarsi per un po' di tempo: niente video, dirette sui social, ricette. "E' stato un anno molto impegnativo. ho lavorato tanto, non mi sono tirata indietro di fronte a nuove responsabilità, ho attraversato momenti difficili, ho messo tutta me stessa in quello che dovevo portare a termine e sono arrivate tante bellissime e inaspettate soddisfazioni. Ma ho bisogno di staccare la spina" annuncia con un post sui social.

E ancora: "Ho bisogno di spegnere il telefono e il computer per qualche giorno e dedicarmi a me stessa, per tornare a fare tutte quelle cose che facevo prima che questa bellissima avventura iniziasse, ma soprattutto ho bisogno di stare da sola con Marco. Siamo marito e moglie, negli ultimi anni siamo diventati anche colleghi di lavoro. Ho bisogno di stare un po’ con lui senza pensare al lavoro". La volontà di tornare alla normalità per un periodo, di riprendersi la sua quotidianità con il suo Marco è più importante del successo. Ma l'assenza "durerà poco" è la promessa di Benedetta.

