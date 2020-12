Alessandra Celentano, vita privata: dal tifo per l'Inter al matrimonio finito con il maestro di karate Angelo Trementozzi

23 dicembre 2020 a

Alessandra Celentano è ormai una insegnante storica del programma di Amici, curato da Maria De Filippi. Nasce il 17 novembre 1966 a Milano, nipote del cantautore Adriano, ha dedicato la sua vita alla danza classica e grazie alle sue doti naturali e alla sua preparazione tecnica, è diventata uno dei punti di riferimento della danza italiana. Nel 1980 entra nel corpo di ballo Aterballetto diretta da Amedeo Amodio, dove diventa prima ballerina e dove riesce a danzare al fianco di artisti internazionali, quali Elisabetta Terabust e Gheorghe Iancu.

Dopo questa esperienza che la porterà anche all’estero, ricopre il ruolo di insegnante per le scuole di balletto più importanti d’Italia, come la Scala di Milano e il Teatro San Carlo di Napoli. Dal 2002 fa parte del corpo docenti della scuola di Amici ed è considerata tra i più esigenti e temibili. Per la Celentano infatti un buon ballerino o danzatore deve necessariamente avere eccellenti doti fisiche e un’ottima preparazione tecnica classica. Per quanto riguarda la sua vita privata, si è sposata nel 2007 con il noto analista finanziario e maestro di karate, Angelo Trementozzi. I due si sono separati nel 2012, ma sarebbero in buoni rapporti e Alessandra Celentano a Verissimo in una vecchia intervista ha dichiarato di aver passato con l’ex marito "un matrimonio bellissimo". Dal matrimonio non ha avuto figli: è amante degli animali, possiede 4 cani ed è tifosissima dell'Inter.

